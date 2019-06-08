Россия - Сан-Марино: Дзюба забил второй гол

Сборная России вышла забила второй гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

После того, как Александра Головина зацепил защитник Сан-Марино, был назначен 11-метровый. На 31-й минуте встречи Артем Дзюба уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в правый угол ворот. Голкипер бросился в другую сторону.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира