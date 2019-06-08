Россия - Сан-Марино: Дзюба забил второй гол

Сборная России вышла забила второй гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
После того, как Александра Головина зацепил защитник Сан-Марино, был назначен 11-метровый. На 31-й минуте встречи Артем Дзюба уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в правый угол ворот. Голкипер бросился в другую сторону.
🔥 Мяч Артёма Дзюбы с пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
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