20:32 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Россия - Сан-Марино: Дзюба оформил хет-трик в матче

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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оформил хет-трик в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино

На 73-й минуте встречи форвард после навеса Александра Головина головой отправил мяч в ворота. Спустя три минуты Дзюба не сумел реализовать пенальти, но на добивании забил свой третий гол в матче.

Россия - Сан-Марино

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира 

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