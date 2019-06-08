Россия - Сан-Марино: Дзюба оформил хет-трик в матче

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оформил хет-трик в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

На 73-й минуте встречи форвард после навеса Александра Головина головой отправил мяч в ворота. Спустя три минуты Дзюба не сумел реализовать пенальти, но на добивании забил свой третий гол в матче.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира