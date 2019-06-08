Россия - Сан-Марино: Антон Миранчук забил четвертый гол

Сборная России забила четвертый гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

На 41-й минуте встречи Антон Миранчук нанес удар с центра штрафной. Голкипер задел мяч, но отбить не сумел.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира