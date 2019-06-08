19:45 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Россия - Сан-Марино: Антон Миранчук забил четвертый гол

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Сборная России забила четвертый гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино

На 41-й минуте встречи Антон Миранчук нанес удар с центра штрафной. Голкипер задел мяч, но отбить не сумел.

 

Россия - Сан-Марино

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