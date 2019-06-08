Россия - Сан-Марино: Антон Миранчук забил четвертый гол

Сборная России забила четвертый гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
На 41-й минуте встречи Антон Миранчук нанес удар с центра штрафной. Голкипер задел мяч, но отбить не сумел.
🙌🏻 Антон Миранчук устанавливает окончательный счёт первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
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