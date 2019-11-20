УЕФА утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части чемпионата Европы-2020.

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре победителя стыковых матчей.

Согласно регламенту, сборная России будет играть в группе В, матчи которой состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене. В эту же группу должны попасть команды Бельгии и Дании.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира