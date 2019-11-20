Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую
УЕФА утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части чемпионата Европы-2020.
Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре победителя стыковых матчей.
Согласно регламенту, сборная России будет играть в группе В, матчи которой состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене. В эту же группу должны попасть команды Бельгии и Дании.
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https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/0257-0e05df241580-6539d70ca3db-1000/