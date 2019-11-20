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Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую

16:23
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УЕФА утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части чемпионата Европы-2020.

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре победителя стыковых матчей.

Согласно регламенту, сборная России будет играть в группе В, матчи которой состоятся в Санкт-Петербурге и Копенгагене. В эту же группу должны попасть команды Бельгии и Дании.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Финляндия или Уэльс: с кем России лучше сыграть на Евро-2020?
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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/0257-0e05df241580-6539d70ca3db-1000/

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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