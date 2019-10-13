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«Россия нас просто наказала». Тренер сборной Кипра хочет поскорее забыть этот позор

21:28
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Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон постарался поскорее отделаться от журналистов после поражения в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 от России (0:5), передает из Никосии спецкор «СЭ» Дмитрий Зеленов.

13&nbsp;октября. Никосия. Кипр&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:5. Александр Головин, Артем Дзюба и&nbsp;Магомед Оздоев.Россия захватила Кипр! Мы на Евро!

— Эту игру нечего анализировать, — сказал Бен Шимон. - Россия нас просто наказала. Понимаю, что у вас будет много вопросов по поводу сегодняшней игры, но это уже прошлое, я хочу сосредоточиться на игре с Шотландией. Чем удивила Россия? Да у России похожая стратегия на все матчи. Но сложно играть против такого соперника, когда он в таком порядке. Проблема в том, что не сработал наш план «Б» после быстрого гола.

— Вас удивило, что весь стадион болел за Россию?

— Что ж, это было необычно. Но на Кипре много россиян. Атмосфера была теплой. Вот когда мы играли с Грецией, было еще круче.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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Кипр — Россия

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