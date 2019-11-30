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Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией

20:40
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В ходе жеребьевки финального турнира чемпионата Европы-2020 определился соперник сборной России по первому туру. Команда Станислава Черчесова получила четвертый номер в группе B. На старте Евро-2020 она сыграет с третьей командой квартера — Бельгией.

Этот матч пройдет в Санкт-Петербурге. Дата игры — 13 июня.

Россия также встретится в группе с Данией, третьим соперником станет Уэльс или Финляндия. Порядок оставшихся соперников станет известен в ходе жеребьевки.

Онлайн жеребьевки — здесь

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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