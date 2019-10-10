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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Россия может оформить путевку на Евро-2020 в воскресенье

19:20
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Победа киприотов в Казахстане отложила выход сборной России на чемпионат Европы-2020 как минимум на несколько дней — до игры в Никосии.

Наша команда гарантирует себе путевку на Евро уже в воскресенье, если:
— победит Шотландию и Кипр;
— победит Шотландию и сыграет вничью с Кипром;
— сыграет вничью с Шотландией и победит Кипр;
— сыграет вничью с Шотландией и Кипром (дома мы выиграли 1:0);
— проиграет Шотландии 0:1 (в гостях мы выиграли 2:1), победит Кипр.

Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

6

0

0

19-1

18

2. Россия

6

5

0

1

18-4

15

3. Кипр

7

3

1

3

13-7

10

4. Казахстан

7

2

1

4

9-11

7

5. Шотландия

6

2

0

4

5-13

6

6. Сан-Марино

6

0

0

6

0-28

0

10 октября. Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия.
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино.
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия.
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр.

Все расклады — здесь, главное о жеребьевке финального турнира — здесь

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Россия — Шотландия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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