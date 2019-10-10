Россия может оформить путевку на Евро-2020 в воскресенье
Победа киприотов в Казахстане отложила выход сборной России на чемпионат Европы-2020 как минимум на несколько дней — до игры в Никосии.
Наша команда гарантирует себе путевку на Евро уже в воскресенье, если:
— победит Шотландию и Кипр;
— победит Шотландию и сыграет вничью с Кипром;
— сыграет вничью с Шотландией и победит Кипр;
— сыграет вничью с Шотландией и Кипром (дома мы выиграли 1:0);
— проиграет Шотландии 0:1 (в гостях мы выиграли 2:1), победит Кипр.
|
Группа I
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
6
|
6
|
0
|
0
|
19-1
|
18
|
2. Россия
|
6
|
5
|
0
|
1
|
18-4
|
15
|
3. Кипр
|
7
|
3
|
1
|
3
|
13-7
|
10
|
4. Казахстан
|
7
|
2
|
1
|
4
|
9-11
|
7
|
5. Шотландия
|
6
|
2
|
0
|
4
|
5-13
|
6
|
6. Сан-Марино
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0-28
|
0
10 октября. Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия.
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино.
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия.
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр.
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