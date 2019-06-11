Россия - Кипр: онлайн матча

В 20.30 на ютуб-канале "СЭ" начнется лайв-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020. Ведущие - Илья Андреев и Сергей Егоров, на связи из Нижнего Новгорода наш спецкорреспондент Дмитрий Зеленов.

Напомним, сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после трех игр.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

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