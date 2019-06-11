Россия - Кипр: Ионов открыл счет в матче

Сборная России открыла счет в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра. На 38-й минуте встречи с передачи защитника Федора Кудряшова гол забил хавбек Алексей Ионов.
⚽ Алексей Ионов выводит вперёд сборную России!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 11 июня 2019 г.
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