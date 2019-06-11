Россия - Кипр: Ионов открыл счет в матче

Сборная России открыла счет в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра. На 38-й минуте встречи с передачи защитника Федора Кудряшова гол забил хавбек Алексей Ионов.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира