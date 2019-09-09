Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Россия — Казахстан: состав россиян. Жирков проведет 90-й матч

20:26
Теги:

Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. С первых минут на поле появится Юрий Жирков. Для 36-летнего защитника это будет 90-й матч за национальную команду.

В стартовом составе выйдут: Гильерме — Мариу Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков — Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев — Антон Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев — Артем Дзюба.

Запасные — Андрей Лунев, Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Максим Беляев, Сергей Петров, Руслан Камболов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Федор Кудряшов, Федор Смолов, Николай Комличенко.

Россия — Казахстан: отборочный турнир чемпионата Европы-2020, 9 сентября 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 21.45 (время московское)

Опрос

проголосовало: 6603
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия - Казахстан?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир