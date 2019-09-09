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Россия — Казахстан: стал известен стартовый состав гостей

20:28
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Сегодня состоится отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Казахстана. Стал известен стартовый состав гостей на эту встречу.

Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Шомко, Перцух, Жуков, Щеткин, Федин.

Россия — Казахстан

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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