Сегодня состоится отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Казахстана. Стал известен стартовый состав гостей на эту встречу.

Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Шомко, Перцух, Жуков, Щеткин, Федин.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира