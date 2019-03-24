Как Россия разгромила Казахстан: все голы сборной

В матче 2-го тура отборочного этапа Евро-2020 сборная России крупно победила Казахстан в Нурсултане на стадионе "Астана Арена". "СЭ" детально разобрал каждый из четырех мячей.

Денис Черышев, 19 - 0:1

Результативная атака сборной России в матче с Казахстаном началась с отбора у центральной линии на правом фланге. Логвиненко пытался выйти из-под прессинга, но Ионов, Оздоев и Дзюба перекрыли все варианты для паса, поэтому защитнику казахской сборной пришлось отдавать сильную рискованную передачу между Ионовым и Оздоевым. Хавбек "Зенита" выбросил ногу по направлению к мячу и совершил перехват, а затем полуакробатическим приемом бросил в прорыв Ионова. Алексей выбежал на оперативный простор и прострелил вдоль штрафной – Черышев отклеился от Эльдоса Ахметова и поразил ближний угол.

Перед перерывом сборная России удвоила свое преимущество в матче с Казахстаном. Голевая атака развивалась позиционно на правом фланге. Наша команда пыталась растянуть оборону соперника – и ей это удалось. Дзюба подобрал мяч у чужой штрафной, отдал его Ионову, а тот сделал передачу почти к бровке на Мариу Фернандеса. На российского бразильца выдернулись со своих позиций сразу два игрока – Меркель и Суюмбаев. Освободившейся зоной на правом углу поля воспользовался Дзюба, который после отскока от защитников вновь подобрал мяч и прострелил вдоль линии ворот. Черышев повторил тот же трюк, что и в первом голе – выскочил из-за спины Эльдоса Ахметова и забил.

Артем Дзюба, 52 (0:3)

Третью результативную атаку сборной России в Нур-Султане начал Кудряшов на левом фланге. Но больше всех для этого гола сделал Черышев – именно полузащитник "Валенсии" получил передачу от Кудряшова и быстро отыгрался с Ахметовым. Правда, Черышеву повезло – Вороговский до конца с ним боролся и едва не отобрал мяч. Защитники сборной Казахстана были отыграны, а Черышев в очередной раз обставил Эльдоса Ахметова – как и в случае с первыми двумя мячами, этот защитник упустил Дениса. Дзюбе нужно было просто подставить ногу под сильный прострел Черышева, что форвард и сделал. Дзюба забил в официальном матче впервые с 25 октября.

Абзал Бейсебеков, 62 (в свои ворота) - 0:4

Полузащитник Исламбек Куат на 60-й минуте сфолил на Черышеве рядом со штрафной площадью и получил за нарушение желтую карточку. Этот "стандарт" принес нашей сборной четвертый гол – сам же Черышев сделал подачу на линию площади ворот, Вороговский плохо выбил мяч, а затем в игру вступил Дзюба. Нападающий выиграл энное единоборство в этом матче (на этот раз у Малого) и скинул мяч на Оздоева. Хавбек "Зенита" заранее освободился от опеки, предполагая, что может получить передачу. Правда, обработка Оздоева подкачала, но он вышел из этой ситуации – помог рикошет от Бейсебекова.

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