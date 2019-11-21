Россия или Дания: кто сыграет три матча Евро-2020 дома? Жеребьевка в пятницу

Для того, чтобы определить, пройдет матч Евро-2020 Россия — Дания в Санкт-Петербурге или Копенгагене, будет проведена дополнительная жеребьевка, сообщает сайт УЕФА.

Дания и Россия уже вышли в финальную стадию Евро-2020. Поскольку обе команды входят в число хозяев чемпионата Европы (Копенгаген и Санкт-Петербург) и сыграют в группе В, необходимо определить, какая из них проведет все три матча группового этапа на своем поле. Другая сборная сыграет дома два поединка группового этапа.

Жеребеьвка пройдет 22 ноября. Уже известно, что россияне сыграют в одной группе с Данией и Бельгией.

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