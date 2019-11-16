Россия — Бельгия: Лукаку забил гол
21:30
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отличился в матче отбора Евро-2020 против России.
Форвард прошел с мячом и пробил с линии штрафной. Мяч влетел точно в нижний угол ворот.
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