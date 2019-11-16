Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Россия — Бельгия: Лукаку забил гол

21:30
Теги:

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отличился в матче отбора Евро-2020 против России.

Форвард прошел с мячом и пробил с линии штрафной. Мяч влетел точно в нижний угол ворот.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир