Россия — Бельгия: Эден Азар забил второй гол
20:34
Нападающий сборной Бельгии Эден Азар забил гол в ворота России. Он сделал счет в матче — 2:0 в пользу бельгийцев.
После подачи с правого фланга Ромелу Лукаку сделал скидку головой на линию штрафной, и никто не успел накрыть капитана бельгийцев. Азар точно пробил в касание и в противоход Гильерме.
Эден Азар удвоил счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019
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