Нападающий сборной Бельгии Эден Азар забил гол в ворота России. Он сделал счет в матче — 2:0 в пользу бельгийцев.

После подачи с правого фланга Ромелу Лукаку сделал скидку головой на линию штрафной, и никто не успел накрыть капитана бельгийцев. Азар точно пробил в касание и в противоход Гильерме.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира