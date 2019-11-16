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Россия — Бельгия: Эден Азар забил второй гол

20:34
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Нападающий сборной Бельгии Эден Азар забил гол в ворота России. Он сделал счет в матче — 2:0 в пользу бельгийцев.

После подачи с правого фланга Ромелу Лукаку сделал скидку головой на линию штрафной, и никто не успел накрыть капитана бельгийцев. Азар точно пробил в касание и в противоход Гильерме.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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