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Россия — Бельгия: Джикия отквитал один мяч

21:37
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Защитник сборной России Георгий Джикия отличился в в матче отбора Евро-2020 против Бельгии. Счет стал 1:4.

После навеса с фланга Артем Дзюба пробил в падении головой. Тибо Куртуа дотянулся до мяча, но отбил его прямо на ногу Джикии, который поразил пустый ворота.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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