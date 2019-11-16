Защитник сборной России Георгий Джикия отличился в в матче отбора Евро-2020 против Бельгии. Счет стал 1:4.

После навеса с фланга Артем Дзюба пробил в падении головой. Тибо Куртуа дотянулся до мяча, но отбил его прямо на ногу Джикии, который поразил пустый ворота.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира