Роналду забил Украине свой 700-й гол в карьере
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере. Юбилейный мяч он провел с пенальти в игре отборочного турнира Евро-2020 против Украины (1:2).
450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».
7??0??0?? — Cristiano Ronaldo scores his 700th goal in all competitions— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 14, 2019
450 — Real Madrid
118 — Manchester United
95 — @selecaoportugal (+1)
32 — Juventus
5 — Sporting CP#CR700 #UKRPOR
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