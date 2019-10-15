Роналду забил Украине свой 700-й гол в карьере

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере. Юбилейный мяч он провел с пенальти в игре отборочного турнира Евро-2020 против Украины (1:2).

450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».