Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020. Форвард на 80-й минуте сделал счет 3:1 в пользу его команды.

Для Роналду это 89-й гол в составе сборной. По этому показателю он занимает в мире второе место. Рекорд принадлежит иранцу Али Даеи — 109 мячей. Тройку лидеров замыкает Ференц Пушкаш, отметившийся 84 голами за сборную Венгрии.

Из действующих футболистов Роналду по голам за сборную занимает с большим отрывом первое место. Второй — Сунил Чхетри из Индии, третий — капитан сборной Аргентины Лионель Месси.