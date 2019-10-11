Роналду проводит 161-й матч за сборную. Это 15-й результат в мире

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга. Для капитана португальцев эта игра стала 161-й. По этому показателю он вышел на 15-е место, сравнявшись с Аднаном Аль-Тальяни из ОАЭ. В истории сборной Португалии Роналду лидирует с большим отрывом

В Европе рекорд принадлежит итальянцу Джанлуиджи Буффону (176), в мире — египтянину Ахмеду Хассану (184).

В составе португальцев на поле вышли еще два футболиста, отыгравшие не менее ста игр: Жоау Моутинью (118-й матч) и Пепе (107-й матч).