Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы. Для форварда «Ювентуса» это 160-я игра за национальную команду. По данному показателю он лидирует в истории своей страны в с большим отрывом — у занимающего второе место Луиша Фигу 127 матчей.

В мире Роналду вышел на чистое 16-е место, обойдя египетского вратаря Эссама Эль-Хадари, сыгравшего на ЧМ-2018 в России в возрасте 45 лет 161 дня.

В Европе Роналду идет пятым, уступая итальянцу Джанлуиджи Буффону (176), испанцам Икеру Касильясу и Серхио Рамосу и латвийцу Виталию Астафьеву (по 167).

Мировым рекордсменом по играм за сборную является Ахмед Хассан из сборной Египта (184).

Трансляция матча Литва — Португалия