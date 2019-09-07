Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сербии. Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» это 159-я игра за национальную команду. По этому показателю он с большим отрывом лидирует среди португальцев (у занимающего второе место Луиша Фигу — 127 игр).

В Европе Роналду идет пятым, уступая испанцам Серхио Рамосу (166) и Икеру Касильясу (167), латвийцу Виталию Астафьеву (167) и рекордсмену континента итальянцу Джанлуиджи Буффону (176).

Среди действующих футболистов сборных Роналду также пятый, уступая Бадеру Аль-Мутава (Кувейт, 171), Ахмеду Мубараку (Оман, 171), Серхио Рамосу (Испания, 166) и Андресу Гуардадо (Мексика, 162).

В истории футбола Роналду делит 16-е место с египетским вратарем Эссамом Эль-Хадари. Первым же по-прежнему идет еще один египтянин — Ахмед Хассан. На его счету 184 встречи.