Роналд Куман: "Стоило выпустить Аке вместо атакующего игрока? Это моя ошибка"

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман считает, что допустил некоторые ошибки в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Германии (2:3), информирует Goal.com.

– В первом тайме мы теряли мяч. Если не оказывать давление впереди, игра перемещается на твою половину. У них превосходные атакующие игроки, и мы предоставили им слишком много свободного пространства. С первым голом нам не повезло – поскользнулся защитник, второй был невероятен по исполнению. Но не будем забывать, что при счете 0:1 у нас было два отличных момента.

Нам удалось отыграться, и третий гол скорее могли забить мы, чем они. Но где-то на 85-й минуте у меня появилось ощущение, что забьют они. Мы обсуждали на скамейке, как поступить.

– Может, стоило выпустить Аке вместо атакующего игрока?

– Может, так было бы лучше. Это моя ошибка, – приводит слова Кумана Goal.com.

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