Роналд Куман: "После быстрого гола Депая сборная Голландии расслабилась"

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман - о матче со сборной Белоруссии (4:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Быстрый гол Депая – это хороший сценарий. Но команда должна была продолжать играть дисциплинированно. Мы же после гола расслабились. Я увидел за этот отрезок больше недочетов, чем за весь первый год моего руководства сборной Голландии. Но в концовке первого тайма и во второй половине команда сыграла здорово, - цитирует специалиста "Прессбол". - У нас действительно сильный коллектив, если мы играем дисциплинированно на протяжении всего матча. Но мы в матчах с такими командами, как Германия, Англия или Франция мы должны играть лучше. Вот почему я был зол из-за некоторых моментов в нашей игре. Мы можем играть в футбол очень хорошо, но мы не показали это на протяжении всего поединка с белорусами.

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира