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Роналд Куман: «Перенос Евро — печальная новость, но решение понятно»

21:02
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Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман считает правильным решение перенести Евро-2020 из-за коронавируса. Турнир пройдет в 2021 году.

— Это, конечно, печальная новость, но мы понимаем, почему было принято такое решение, — цитирует AFP Кумана. — Важнее всего — здоровье человека. Нужно сдержать распространение коронавируса. Конечно, лучше было бы провести Евро нынешним летом, но лучше оставаться реалистами и смириться с этим решением.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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