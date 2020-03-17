Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман считает правильным решение перенести Евро-2020 из-за коронавируса. Турнир пройдет в 2021 году.

— Это, конечно, печальная новость, но мы понимаем, почему было принято такое решение, — цитирует AFP Кумана. — Важнее всего — здоровье человека. Нужно сдержать распространение коронавируса. Конечно, лучше было бы провести Евро нынешним летом, но лучше оставаться реалистами и смириться с этим решением.

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