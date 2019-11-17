Роналд Куман: «Горжусь командой, но игру с Северной Ирландией можно забыть»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман был недоволен ничьей с Северной Ирландией (0:0) в матче отборочного турнира на Евро-2020. При этом его команда гарантировала себе выход на чемпионат.

— Я горжусь в целом, но нынешнюю игру мы можем забыть, — цитирует AFP Кумана. — Мы создали всего два опасных момента. И больше ничего. К счастью, соперник не реализовал пенальти. В атаке мы могли бы добиться большего. Но мы готовы к турниру, к которому так стремились. И это — позитивно. У нас были жесткие противники в группе, и справились мы отлично.