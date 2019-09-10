Роналд Куман: «Эстония была хуже, чем в прошлом матче»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Важно, что победили, — цитирует L'Equipe Кумана. — Эстония была хуже, чем в прошлом матче, ее лучший игрок отсутствовал. Мы больше всего хотели пройти по их левому флангу, но нам это не удавалось. Во втором тайме получалось лучше благодаря Бабелу. Френки-Де Йонг был очень хорош в движении. Мне нравится, как он заставляет нас играть. Нравится, как он взаимодействует с Вейналдумом. Приятно видеть, что игрокам удается реализовать то, о чем я прошу их.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира