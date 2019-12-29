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Роналд Куман: «Если называть одного фаворита Евро-2020, то это Бельгия»

14:45
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Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман назвал фаворитов Евро-2020. Его команды в списке не оказалось.

— Круг фаворитов довольно широк, — цитирует VI Кумана. — Германия, Англия, Испания и Франция входят в число фаворитов. Португалия всегда сильна, Хорватия хорошо выступает на таких турнирах. Если же мне нужно назвать одного явного фаворита, то это Бельгия. Она как раз созрела для этого, с таким составом. У нее есть опыт больших матчей, которого пока не хватает моим ребятам.

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