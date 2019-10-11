Ромелу Лукаку: «Сборная Бельгии должна идеально закончить отборочную кампанию»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от 50-го за национальную команду. В игре отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) он оформил дубль.

— У меня нет ощущения, что я выполнил свою миссию, — цитирует форварда официальный сайт УЕФА. — Возможно, это было 20 голов назад. Но сегодня еще и день рождения моей мамы. Она будет счастлива! 9:0 — хороший результат, но мы хотели бы забить еще один гол и побить рекорд.

Самое главное, мы показали, что являемся командой. Несмотря на уровень соперника, продемонстрировали качество и интенсивность. Теперь должны идеально закончить кампанию.

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