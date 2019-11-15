Ромелу Лукаку: «Расизм? УЕФА нужно не просто говорить, но и делать»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку на пресс-конференции рассказал о расизме, с которым он столкнулся в Италии.

— Мне хорошо в Италии и играть, и жить. Но расизм это то, на что в УЕФА должны реагировать. Нужно не просто говорить, а еще делать, — отметил Лукаку. (Дмитрий Зимин)

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