Ромелу Лукаку: «Промес здорово отзывался о РПЛ»
19:13
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку на пресс-конференции рассказал, что хотел бы поиграть в России.
— Было бы вам интересно поиграть в России? — вопрос Лукаку.
— Квинси Промес, с которым я играл, часто говорил мне о российского лиге. Меня это интересует. Он здорово отзывался об РПЛ.
Сама сборная России мне очень импонирует, особенно если говорить об атаке. (Дмитрий Зимин)
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