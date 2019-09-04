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Роман Зобнин: «Шотландия — наш главный конкурент»

22:20
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что сейчас считает шотландцев главными конкурентами в борьбе за выход на Евро-2020.

— Если говорить на данный момент — да, они главные конкуренты, — заявил Зобнин. — Но до этого у нас были не менее важные игры и дальше такие предстоят. Ясно, что Шотландия — наш ближайший конкурент, с этой точки зрения есть дополнительное турнирное значение.

В Шотландии всегда тяжело. Плюс — длительный перелет в Глазго. Это те факторы, на которые нужно обращать внимание. Но мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы никто о них после матча не вспомнил. (Александр Рогулев)

Матч с Шотландией пройдет в пятницу, 6 сентября, на стадионе «Хэмпден Парк», начало — в 21.45 по московскому времени.

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