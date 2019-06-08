Роман Зобнин: "Рекорд! Спасибо, Саранск!"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) в своем Инстаграме опубликовал командное фото, сделанное перед этой встречей.
- Рекорд! Спасибо, Саранск! - написал Зобнин.
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