Роман Зобнин: "Рекорд! Спасибо, Саранск!"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) в своем Инстаграме опубликовал командное фото, сделанное перед этой встречей.

- Рекорд! Спасибо, Саранск! - написал Зобнин.

Сборная России установила новый рекорд результативности

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира