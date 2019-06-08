21:33 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Роман Зобнин: "Рекорд! Спасибо, Саранск!"

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Полузащитник сборной России Роман Зобнин после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) в своем Инстаграме опубликовал командное фото, сделанное перед этой встречей. 

Рекорд! Спасибо, Саранск! - написал Зобнин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекорд! Спасибо,Саранск!🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47)

Сборная России установила новый рекорд результативности

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