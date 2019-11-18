Роман Зобнин: «Постараемся помочь Дзюбе»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин накануне матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино отметил, что команда постарается помочь Артему Дзюбе забить как можно больше голов.

На счету 31-летнего игрока 24 гола за сборную. На втором в списке лучших бомбардиров национальной команды месте Владимир Бесчастных (26 голов), на первом — Александр Кержаков (30).

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова обеспечили себы выход в финальную стадию Евро-2020.

— Постараемся помочь ему, — отметил Зобнин.

— Обсуждается ли ситуация с Дзюбой в раздевалке? Он шутит на эту тему?

— Да, только-только с ним разговаривали. Он больше хочет Кержакова обогнать. Говорит — семь завтра забью и до свидания! Это шутки, конечно.

— Все видели, что Зелимхан Бакаев здорово сыграл с Бельгией. В порядке он и в «Спартаке». Объясняете одноклубнику что-то как опытный футболист, делитесь этим опытом?

— Конечно, я ему подсказываю. Не знаю, можно ли меня назвать опытным футболистом, мне 25 лет. Помогаю в каких-то моментах.