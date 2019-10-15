Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Это случилось после того, как была обыграна Португалия (2:1), на счету форварда гол.

— Пока тяжело поверить, но мы очень много работали, — приводит слова Яремчука официальный сайт украинских телеканалов «Футбол 1/Футбол 2». — Благодарю фанов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку.

Первый гол? Сказал бы, что оказался в нужное время в нужном месте. Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, на протяжении недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит.

Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет ЕВРО. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся — получим пинок.

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