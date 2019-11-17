Нападающий сборной Украины Роман Яремчук подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (2:2).

— Лично я воспринимаю эту ничью не очень хорошо, - цитирует Яремчука телеканал «Футбол 1». - Думаю, что качество игры сегодня оставляло желать лучшего. Своей игрой я недоволен, хоть и забил гол, поэтому есть над чем работать и куда двигаться.

— Очень успешный год для сборной Украины ни одного поражения, с чем идете на каникулы?

— Закончить год без поражений очень приятно, хочется поздравить всю команду. Мы заслужили сегодня одно очко, оно очень важно с психологической точки зрения, но работы непочатый край. Если будем играть также, как сегодня, на Евро, могут быть проблемы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира