Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиям от матчей отборочного турнира Евро-2020 с Литвой и Португалией. Встречи состоятся 11-го и 14-го октября соответственно.

— Мы должны думать исключительно о Литве, — цитирует Яремчука Football.ua. — Не дай бог, неудачный результат — будет плохо всей стране! Как мы можем думать о второй игре, если еще не провели первую? Готовимся к Литве. Что касается сборной Португалии — это чемпион Европы. Фавориты — это их статус. Да, мы в хорошей форме, но фаворитами являются португальцы.

Криштиану Роналду? Это исполнитель совсем другого уровня и, конечно, надо брать у него лучшее: смотреть, как он играет, и учиться. Однако копировать, пытаясь сделать «как Криштиану» — большая ошибка. Следует иметь свой стиль и собственное мнение и брать нужное у лучших.

В Лиссабоне нам было сложно играть — на чужом стадионе и при поддержке фанатов соперника. Теперь же, надеюсь, наши болельщики создадут такую ??атмосферу, сложно будет уже португальцам.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира