Роман Яремчук: «Каждый игрок сборной Украины влюбился в идею Шевченко, нам очень нравятся его требования»

Нападающий «Гента» Роман Яремчук рассказал о выступлении за сборную Украины.

— Прежде всего, от игры в сборной я получаю огромное удовольствие, ведь там меня окружают футболисты очень высокого уровня: Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Степаненко, — приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА. — Могу всех перечислить, со всеми приятно играть. Действительно, тренер требует от меня выполнять много черновой работы, подыгрывать партнерам, создавать для них свободные зоны. Это необходимо при такой структуре игры.

— Многие не верили, что у Андрея Шевченко получится поменять стиль игры сборной с оборонительного и контратакующего на позиционный. Как вам эта трансформация?

— Каждый игрок сборной влюбился в идею тренера, нам очень нравятся требования Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол. С первого же дня нашей работы он начал нам объяснять свое видение. Говорил, что больше мы не будем так много обороняться, а постараемся играть с позиции силы.

Конечно, нам есть еще над чем работать — и очень много. Но я считаю, что у нашей команды большое будущее. В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят уезжает в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом. Это, наверное, один из самых важных факторов для сборной и всего украинского футбола.