Роман Яремчук: "Если бы Зинченко забил, думаю, мы бы расслабились"

Форвард сборной Украины Роман Яремчук - о матче с командой Люксембурга (1:0) в отборочном турнире Евро-2020.

– Это моя работа – забивать голы. В прошлых матчах у меня было много шансов, где-то не повезло, где-то не хватило мастерства. Очень приятно, что снова забил, - цитирует футболиста Tribuna.com. – Честно, вообще без разницы, как забиваю. Главное, что забиваю, получили три очка. Игра забывается, а результат остается. Для турнирной таблицы очень важно, что мы получили эти очки дома. Если бы Зинченко забил, думаю, мы бы расслабились. Был скользкий счет, переживали, чтобы не пропустить, играли где-то от обороны. Этот фактор сыграл свою роль. Нас немного физически не хватает, свежей головы не хватает, как мы показывали в матче с Сербией. Благодарю фанов, хорошая атмосфера, за счет этого и победили.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира