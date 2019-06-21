Роман Широков: "Если России продолжат попадаться такие команды, как Сан-Марино, то Дзюба догонит Кержакова"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков - о шансах форварда Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. На данный момент в активе Дзюбы 20 мячей за сборную. Лидирует с 30 голами Кержаков. На втором месте Владимир Бесчастных (26), на третьем - Роман Павлюченко (21).

— Артем Дзюба в нынешнем отборе стал постоянным капитаном сборной. Справляется ли он с ответственностью?

— Раз главный тренер национальной команды регулярно доверяет Дзюбе капитанскую повязку, значит, он полностью справляется со своими обязанностями, - цитируют Широкова "Известия".

— Дзюба забил уже 20 голов за сборную, рекордсмен по этому показателю Александр Кержаков — 30. Как думаете, Артем сможет повторить этот результат?

— Если в отборочных турнирах сборной России продолжат попадаться такие команды, как Сан-Марино, то, конечно, Дзюба догонит Кержакова.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира