Роман Нойштедтер: "После чемпионата мира люди по-другому смотрят на сборную России"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер отметил, что провел хороший сезон, несмотря на то, что его команда "Фенербахче" выступила плохо.

– Как оцениваете свой сезон в "Ференбахче"? Хотелось больше играть?

– Я сыграл больше тридцати матчей. Зимой пришел новый тренер. Он мне говорил, что рассчитывает на меня, а потом все получилось по-другому. Я провел только шесть матчей во втором круге. Думаю, что играл нормально, иначе Черчесов не пригласил бы после чемпионата мира в сборную. У нас был плохой сезон, но я считаю, что отыграл хорошо.

– Перед чемпионатом мира Черчесов говорил, что вы в соцсетях с обидой высказались, что вас не взяли на мундиаль. С тех пор никаких трений с Черчесовым нет?

– Нет. Я не на него обиделся, а что меня не было на чемпионате мира. Я говорил об этом в интервью. Я не его сливал. Мне было обидно, что перед чемпионатом мира он меня отослал домой. Но все равно было видно, что он надо мной работал и потом пригласит. Проблем у нас нет.

– Сборная сильно изменилась по сравнению с чемпионатом мира по игрокам, по менталитету?

– Меня не было на чемпионате мира, но после него чувуется, что есть уверенность, что люди смотрят по-другому на сборную России и футболистов и это очень радует, потому что пацаны работают каждый день. Для нас хорошо видеть, что фанаты стоят за нами.

– Перед матчами отбора к Евро-2020 еще будет контрольная игра с "Чертаново". Насколько она важна с точки зрения игрового тонуса?

– Это очень важно. Надеюсь, каждый получит практику, чтобы все были готовы к двум играм.

Национальная команда проведет две встречи: 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч. (Елена Григорьевская)

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