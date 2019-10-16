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Родриго: «Испания заслуживала большего»

00:43
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Нападающий сборной Испании Родриго выразил радость по поводу выхода команды в финальную часть Евро-2020. В последнем матче отборочного турнира Испания благодаря голу Родриго на последних минутах вырвала ничью у Швеции (1:1).

— Я рад, что мы прошли дальше. Думаю, что мы заслуживали большего, — цитирует A Bola Родриго. — В первом тайме мы могли забить и сделать игру спокойнее. Когда мы не побеждаем в каждом матче, люди начинают считать, что мы не на высоте. Конечно, у нас одна из лучших в мире сборных. Но самое главное, что мы продолжаем расти.

Швеция — Испания

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