Родриго: «Испания заслуживала большего»

Нападающий сборной Испании Родриго выразил радость по поводу выхода команды в финальную часть Евро-2020. В последнем матче отборочного турнира Испания благодаря голу Родриго на последних минутах вырвала ничью у Швеции (1:1).

— Я рад, что мы прошли дальше. Думаю, что мы заслуживали большего, — цитирует A Bola Родриго. — В первом тайме мы могли забить и сделать игру спокойнее. Когда мы не побеждаем в каждом матче, люди начинают считать, что мы не на высоте. Конечно, у нас одна из лучших в мире сборных. Но самое главное, что мы продолжаем расти.