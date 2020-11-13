Робертсон с нетерпением ждет домашних матчей Шотландии на Евро-2020

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Энди Робертсон прокомментировал победу над Сербией (1:1, 5:4 — по пенальти), благодаря которой шотландцы вышли на Евро-2020.

— Этот успех показал, насколько мы сильны, — сказал в эфире Sky Sports Робертсон. — Многие сдались бы и потерялись в дополнительное время, но мы держались вместе и добились того, чего заслуживаем. Теперь жду-не дождусь следующего лета! Я испытал один из самых эмоциональных моментов в карьере после финального свистка. Горд за партнеров по сборной, горжусь страной. На Евро нас ждут два матча на «Хэмпден Парк» (домашний стадион сборной Шотландии, который примет матчи чемпионата Европы — прим. «СЭ»), и я уверен, что в обоих матчах стадион будет забит фанатами. Мы точно почувствуем поддержку.

Сборная Шотландии пробилась на крупный международный турнир впервые с 1998 года. Тогда команда принимала участие в чемпионате мира.