Роберто Мартинес: «Я считаю Куртуа лучшим вратарем в мире»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает вратаря своей команды Тибо Куртуа лучшим в мире. Голкипер «Реала» в последнее время подвергается критике за игру в клубе.

— Я считаю Тибо лучшим вратарем в мире, он это показал на чемпионате мира, — цитирует Goal Мартинеса. — Поэтому я считаю, что Куртуа лучший из тех, кто может защищать ворота «Реала». У него был трудный период, но игра в сборной должна была вернуть ему уверенность. Надеюсь, что успехи в «Реале» подготовят его для яркой игры на Евро.