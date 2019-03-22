Роберто Мартинес: "Не думаю, что Бельгия сильно выше России"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Россией в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:1) отметил, что удовлетворен игрой.

– Удовлетворен игрой, - сказал Мартинес в эфире "Матч ТВ". - В нашем составе было много игроков, которые вызываются в сборную нечасто, но такие матчи показывают, что система работает. Особенно рад за Дендонкера и Тилеманса. Ребята выросли в нашей стране и достигли такого уровня. Это отличный посыл всем молодым игрокам в Бельгии.

Не думаю, что мы сильно выше России. Черчесов проделал великолепную работу. Эта сборная – конкурентоспособная, не зря на чемпионате мира ваша команда выбила сборную Испании. Это очень гибкая команда, которая может играть в четыре или пять защитников, меняться в процессе игры. Мы играли с сильной сборной, которая хотела победить, а не приехала отбывать номер, поэтому я не думаю, что ваша сборная очень сильно уступает нашей.