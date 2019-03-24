01:50 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Роберто Манчини: "С самого начала Норвегия ушла в оборону с пятью защитниками"

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Норвегией в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:0). 

- Было непросто, они с самого начала ушли в оборону с пятью защитниками, - цитирует Rai Spor Манчини. - Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. Нужно продолжать усердно и терпеливо тренироваться.

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Италия - Финляндия

 

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