Роберто Манчини: "С первых минут Италия отнеслась правильно к игре с Лихтенштейном"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен, что его подопечные правильно отнеслись к матчу отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Лихтенштейна (6:0), информирует Football Italia.

– С первых минут мы отнеслись к игре правильно. Победа над Лихтенштейном ожидалась, но было важно сохранять концентрацию и забить побольше голов. Очень важно, что мы создали столько моментов. Надеюсь, что наши дебютанты еще долго будут выступать за сборную. Это будет действительно приятно. Матчи против Боснии и Герцоговины и Греции, которые пройдут в июне, скорее всего, будут играть ключевую роль в нашей группе, – цитирует Манчини Football Italia.

Итальянцы после двух туров в группе J имеют в активе 6 очков.

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира