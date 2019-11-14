Роберто Манчини: «Против Италии Босния и Герцеговина сыграет на 200 процентов»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 22:45 мск.

— Завтра более вероятно начнет в атаке Белотти, по составу у нас есть пара вариантов: один на правом фланге обороны, а другой в полузащите. Мы решим завтра, — сказал тренер на пресс-конференции.

Игра с Боснией очень важна за пределами турнирной таблицы, потому что мы столкнемся с командой, которая имеет технически хороших игроков. Если они не пройдут квалификацию, то потому что некоторые игры провели на 50 процентов своих возможностей. Но против нас они сыграют на 200 процентов. Это будет хороший тест, который позволит нам улучшить себя как команду, а также опыт для молодых игроков, которые выйдут на поле.

Италия с 8 победами в 8 встречах расположилась на первом месте группы J и обеспечила себе участие в Евро-2020. Босния и Герцеговина с 10 очками — на третьем месте.