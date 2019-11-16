Роберто Манчини: «Приятно побить рекорд легендарного Поццо»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен тем, что смог установить рекорд, добыв с командой десять побед подряд. В последнем матче отборочного турнира Евро-2020 итальянцы обыграли Боснию и Герцеговину (3:0).

— Это приятно. Я бы соврал, если бы сказал, что мне не приятно побить рекорд, установленный легендарным Витторио Поццо. Мы довольны, — цитирует Football Italia Манчини. — Это была отличная игра. Мы знали, что будет нелегко, потому что боснийцы сильны, техничны. Но мы сразу же задали верный тон игре. Все хорошо сыграли. Потому что нельзя победить со счетом 3:0 на выезде только благодаря усилиям нескольких футболистов.