Роберто Манчини: "Почему сборная Италии не может думать о победе на ЧЕ-2020?"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини​ настаивает на том, что "Скуадра Адзурра" имеет все шансы, чтобы стать победителем на чемпионате Европы 2020 года, сообщает Football Italia, ссылаясь на Corriere della Sera.

Напомним, что сборная Италии не попала на чемпионат мира 2018 года в России, потому что уступили Швеции (общий счет – 0:1) в стыковых матчах за право сыграть на турнире.

– Боль от неучастия Италии в ЧМ-2018 прошла, – цитирует Манчини Corriere della Sera. – Мы должны помнить об этом, пускай это будет уроком, но необходимо мыслить масштабно. Нет команд, которые явно лучше нас. Аргентина не может выиграть Кубок Америки с Месси, а у других нет Месси, поэтому почему мы не можем думать о победе в чемпионате Европы?