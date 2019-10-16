Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини? после разгромной победы над Лихтенштейном в отборочном турнире Евро-2020 (5:0) отметил, что игра не была легкой.

— Это было нелегко, потому что мы поменяли нескольких игроков, а сегодняшний состав не играл вместе много, — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини. — Мы изо всех сил пытались забить второй гол, и как только сделали это, все стало проще. Доволен реакцией моих игроков.

Говорил много раз, что хотел сравниться с Витторио Поццо, победив дважды на чемпионате мира, но даже победы на Евро-2020 будет достаточно.